Монеточка выступила в поддержку Украины и свободной Беларуси

Среди звезд российского шоу-бизнеса есть и те, кто адекватно реагирует на войну, развязанную страной-агрессором в Украине. Артисты не просто называют вещи своими именами, осуждая власти Кремля, но и поддерживают наше государство. Одной из таких является российская певица Монеточка, настоящее имя Елизавета Гирдымова. Недавно она выступила в поддержку Украины и свободной Беларуси. Концерт прошел за границей, куда артистка отправилась после вторжения РФ.