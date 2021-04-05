В Дубае арестовали группу девушек

Obozrevatel Видео 15:03, 5.04.2021 Обновлено: 15:19, 5.04.2021

Полиция города Дубай арестовала группу молодых девушек за то, что они позировали полностью обнаженными на балконе отеля Dubai Marina. Среди них 11 украинок: из Киева, Жашкова, Запорожья.

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