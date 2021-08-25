Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS И ИРИНА ГОРДИЕНКО, готовы показать лучшие клипы и песни минувшей недели по версии TopHit.UA!
Звездная гостья - ТО-МА рассказала о новых свершениях, представила популярный клип "ДОГОРАЄ КАЛЬЯН" и выполнила трек "ДЖИМ БИМ" вживую в студии!
В перечне лучших клипов и песен недели: ДОРОФЕЕВА – "GORIT", АРТЕМ ПИВОВАРОВ – "ДЕЖАВЮ", LOBODA – "РОДНОЙ", NK – "КРАСНОЕ ВИНО", GO_A – "SHUM", АРТЕМ ПІВОВАРОВ – "РАНДЕВУ", ХАБИБ – "ЯГОДА МАЛИНКА", HAMMALI FT NAVAI – "ПТИЧКА", GALIBRI & MAVIK – "ФЕДЕРИКО ФЕЛИНИ", MINELLI – "RAMPAMPAM"