Вакцинировать 500 тысяч киевлян смогли благодаря 21-му центру, которые расположены по районам столицы, – Гинзбург

Вакцинация в столице имела бы большие показатели, если бы не искаженное информационное поле. Об этом в эфире Студии Obozrevatel рассказала директор департамента здравоохранения киевской горгосадминистрации Валентина Гинзбург.

Также она рассказала, что Департамент сейчас думает над тем, как упростить процесс получения сертификата о вакцинации и разгрузить семейных врачей, которые в ручном режиме сводят данные различных баз данных.

Во время эфира, также представительница власти города рассказала о количестве центров постковидной реабилитации и почему важно тщательно следить за состоянием ребенка после перенесенного COVID-19.