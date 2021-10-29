Символ 90-х: Вайнона Райдер отмечает 50-летний юбилей

Киноактриса Вайнона Райдер для подростков 90-х была настоящим секс-символом. 28 октября она празднует 50-летний юбилей.

А тогда, в 90-х, ее хрупкие и загадочные героини, с огромными глазами и волшебной улыбкой, были образцом для подражания школьницами.

Вайнона родилась в семье Горовиц уже в США. Но в Америку они переехали из украинского Харькова.

Райдер – псевдоним, который появился после дебютного фильма "Лукас".

Личная жизнь Вайноны хоть и казалась насыщенной, но вряд ли ее можно назвать счастливой. Актриса сознательно отказалась заводить ребенка, чтобы он не помешал ее карьере.