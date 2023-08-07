В свои 23 года она покорила не только мир моды, но Евровидение. Интервью с певицей BLANKA

В новом выпуске ShowObozTop10 #SpecialGuest – польская певица и модель – Blanka с громкой премьерой видеоклипа "Boys Like Toys"!

Наши ведущие Andreas и Ирина Гордиенко побеседовали с Бланкой об ее участии в конкурсе Евровидения 2023, узнали интересные, веселые и курьезные моменты, затронули тему отношений, а также обсудили безупречный стиль певицы.

Бланка ждет с нетерпением встречи с Украиной и верит, что "Все будет хорошо"!