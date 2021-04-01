В США хотят оживить стратегическое партнерство с Украиной, а в Японии рекордно рано зацвела сакура - дайджест международных событий

Соединенные Штаты намерены активизировать стратегическое партнерство с Украиной. Между тем власти Нью-Йорка легализовали употребление марихуаны.

SpaceX потеряла очередной прототип корабля для полетов на "Красную планету", а в Японии рекордно рано зацвела сакура. Согласно данным Университета Осаки, последний рекорд раннего цветения был зафиксирован еще в далеком 1409 году.

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