В США хотят оживить стратегическое партнерство с Украиной, а в Японии рекордно рано зацвела сакура - дайджест международных событий
Соединенные Штаты намерены активизировать стратегическое партнерство с Украиной. Между тем власти Нью-Йорка легализовали употребление марихуаны.
SpaceX потеряла очередной прототип корабля для полетов на "Красную планету", а в Японии рекордно рано зацвела сакура. Согласно данным Университета Осаки, последний рекорд раннего цветения был зафиксирован еще в далеком 1409 году.
Подробнее об этих новостях - далее в международном дайджесте.