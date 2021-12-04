Украинская иллюстрация

Роль книги в жизни человека очень велика: своей грамотностью, образованностью мы обязаны именно ей.

Книга сопровождает нас на протяжении всей жизни, а начинается все с детских сказок и стишков.

Книга - наш верный советчик, она учит нас мыслить, открывает неизвестный мир, переносит в другие страны и эпохи, обогащает знаниями и раскрывает красоту языка.

Ведущая проекта, "Mrs. Ukraine World 2021", Татьяна Чубак, вышла на онлайн связь с профессионалами своего дела, теми, кто работает с самым большим человеческим сокровищем – книгой, и делает ее такой привлекательной.

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Романа Романишин и Андрей Лесив – творческий и семейный тандем художников. Основатели творческой мастерской "Аґрафка". Одни из самых популярных украинских иллюстраторов за границей. Имеют множество премий и наград за участие в международных конкурсах.