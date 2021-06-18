Украина может создать альянс с Румынией и Молдовой, чтобы совместно противостоять агрессору, – Юлия Осмоловская

Треугольник безопасности между Румынией, Молдовой и Украиной, или так называемый "Люблинский треугольник" между Литвой, Польшей и Украиной, – это возможные формы мини альянсов, которые смогут компенсировать отсутствие стратегии НАТО, по защите своего восточного фланга.

Об этом в эфире Obozrevatel TV рассказала исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы Юлия Осмоловская. Также она пояснила, какую выгоду получит Украина от саммита НАТО и встречи Владимира Путина с Джо Байденом.