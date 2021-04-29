Ухудшение ситуации в Индии, жесткий локдаун в Турции и отмена масочного режима для COVID-вакцинированных в США –​​​​​​​ коронавирусные хроники

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Уже седьмой день подряд: в Индии снова более 300 тысяч новых случаев COVID в сутки. Тела умерших от болезни сжигают под открытым небом.

С сегодняшнего дня в Турции начал действовать жесткий локдаун, украинцев он не касается. Словения, между тем, ослабляет карантин. Ну, а Соединенные Штаты отменили масочный режим для COVID-вакцинированных.

Подробнее об этом в нашем коронавирусном обзоре.

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