Ухудшение ситуации в Индии, жесткий локдаун в Турции и отмена масочного режима для COVID-вакцинированных в США – коронавирусные хроники
Уже седьмой день подряд: в Индии снова более 300 тысяч новых случаев COVID в сутки. Тела умерших от болезни сжигают под открытым небом.
С сегодняшнего дня в Турции начал действовать жесткий локдаун, украинцев он не касается. Словения, между тем, ослабляет карантин. Ну, а Соединенные Штаты отменили масочный режим для COVID-вакцинированных.
Подробнее об этом – в нашем коронавирусном обзоре.