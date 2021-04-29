Уже седьмой день подряд: в Индии снова более 300 тысяч новых случаев COVID в сутки. Тела умерших от болезни сжигают под открытым небом.

С сегодняшнего дня в Турции начал действовать жесткий локдаун, украинцев он не касается. Словения, между тем, ослабляет карантин. Ну, а Соединенные Штаты отменили масочный режим для COVID-вакцинированных.

Подробнее об этом – в нашем коронавирусном обзоре.