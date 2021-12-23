Суммы в платежках могут превышать реальные в 2-3 раза, – Попенко

Председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что пока потребители коммунальных услуг в Украине фактически не имеют возможности защищать свои права. В частности, по его словам, иногда гражданам приходят платежки, в стоимость той или иной услуги превышает реальную в 2-3 раза. Контролирующие органы в большинстве случаев становятся на сторону поставщиков услуг, подчеркнул он.