Как экономить на отоплении: глава ОСМД дал советы
Глава ассоциации ЖСК, председатель ОСМД Константин Киричук в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил идеи того, как можно экономить на отоплении в многоквартирном доме.
По его словам, старый жилой фонд потребляет в два раза больше тепловой энергии, чем должен был бы при условии внедрения энергосберегающих технологий. Это, в частности:
Утепление фасада дома
Замена окон на энергосберегающие
Установка второй двери в подъездах
Установка индивидуального теплового пункта.
Как заверил Киричук, последнее позволит экономить на отоплении порядка 30%.