Как экономить на отоплении: глава ОСМД дал советы

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Глава ассоциации ЖСК, председатель ОСМД Константин Киричук в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил идеи того, как можно экономить на отоплении в многоквартирном доме.

По его словам, старый жилой фонд потребляет в два раза больше тепловой энергии, чем должен был бы при условии внедрения энергосберегающих технологий. Это, в частности:

  • Утепление фасада дома

  • Замена окон на энергосберегающие

  • Установка второй двери в подъездах

  • Установка индивидуального теплового пункта.

Как заверил Киричук, последнее позволит экономить на отоплении порядка 30%.

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