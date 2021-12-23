Как экономить на отоплении: глава ОСМД дал советы

Глава ассоциации ЖСК, председатель ОСМД Константин Киричук в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил идеи того, как можно экономить на отоплении в многоквартирном доме.

По его словам, старый жилой фонд потребляет в два раза больше тепловой энергии, чем должен был бы при условии внедрения энергосберегающих технологий. Это, в частности:

Утепление фасада дома

Замена окон на энергосберегающие

Установка второй двери в подъездах

Установка индивидуального теплового пункта.

Как заверил Киричук, последнее позволит экономить на отоплении порядка 30%.