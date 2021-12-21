За Омикроном придут новые штаммы, но пандемия закончится, – Богомолец

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире телеканала OBOZREVATEL заявила, что и после штамма Омикрон в мире будут появляться новые штаммы коронавируса. Однако за счет формирования коллективного иммунитета к нему пандемия прекратится, а сам COVID-19 перейдет в разряд сезонных респираторных заболеваний по типу гриппа.

"Мы должны перестать бояться ковида и жить в постоянном страхе. Этот страх приводит к увеличению заболеваемости раком, сердечным приступам, инсультам, хронической депрессии", – заявила медик.