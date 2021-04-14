Танки и артиллерия ВСУ устроили зрелищные учения на юге

Виктория Довгань Видео 09:43, 14.04.2021 Обновлено: 09:57, 14.04.2021

Танковые и артиллерийские резервы ВСУ устроили зрелищные маневры возле оккупированного Крыма. Воины, по легенде, противодействовали попытке прорыва линии обороны врагом.

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