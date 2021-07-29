Игорь Табанюк пережил авиакатастрофу в Гималаях - краткая история жизни легендарного пилота

28 июля на Ивано-Франковщине на один из жилых домов в селе Шепаровцы упал легкомоторный спортивный самолет. Никто из четырех человек, что находились в кабине, не выжили.

В катастрофе погибли трое иностранцев-пассажиров и пилот – опытный военный летчик Украины Игорь Табанюк. Он возглавлял ОО "Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации". Открыл в Коломые тренировочную базу для частных самолетов малой авиации.

Больше подробностей о жизни пилота читайте в материале от OBOZREVATEL.