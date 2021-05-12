Около 80% украинцев путешествуют по миру со сфальсифицированными справками ПЦР тестов, - Максим Дереза

В эфире OBOZREVATEL вице-президент украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза также рассказал:

Таможня имеет все инструменты, чтобы остановить выезд украинцев за границу с фейковыми ПЦР тестами, но не делает этого.

Для украинцев в 2021 году будут оставаться привлекательными для туризма страны Средиземноморского бассейна