Около 80% украинцев путешествуют по миру со сфальсифицированными справками ПЦР тестов, - Максим Дереза
В эфире OBOZREVATEL вице-президент украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза также рассказал:
Таможня имеет все инструменты, чтобы остановить выезд украинцев за границу с фейковыми ПЦР тестами, но не делает этого.
Для украинцев в 2021 году будут оставаться привлекательными для туризма страны Средиземноморского бассейна
Медицинский проездной билет "Travel Pass" до сих пор остается проектом, поэтому вакцинация, или ее отсутствие, не помешают Украинский устроить отпуск