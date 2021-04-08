Спецпроект журналистских расследований "Фокус" №7 | Офис "непростых" решений

Obozrevatel Видео 14:50, 8.04.2021 Обновлено: 15:03, 8.04.2021

Долларовые миллионеры и военно-политические наёмники киевского офиса Саакашвили: изгнание Познера и еврокомиссара Даниєльсона, задержание Семенченко и прощание Сейсембая…

в новом международном выпуске программы журналистских расследований "ФОКУС"

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