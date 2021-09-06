Смертельное ДТП в Египте, государственный переворот в Гвинее, афганские беженцы и рассекречивания материалов по терактам 11 сентября 2001 года – дайджест международных событий

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Сегодня в выпуске:

  • в Египте – смертельное ДТП. Есть и серьезно травмированные люди;

  • солдаты Гвинеи объявили о государственном перевороте и арестовали 83-летнего президента Альфу Конде;

  • Папа Римский Франциск призывает страны мира принимать беженцев из Афганистана;

  • а хозяин Белого дома Джо Байден подписал указ о рассекречивании документов о терактах 11 сентября 2001 года.

Теракты 11 сентября 2001 годаБеженцы с АфганистанаВоенный переворот в ГвинееСмертельное ДТП в ЕгиптеЭфиры Obozrevatel TVАльфа КондеПапа РимскийДжо Байден

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