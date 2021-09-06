Смертельное ДТП в Египте, государственный переворот в Гвинее, афганские беженцы и рассекречивания материалов по терактам 11 сентября 2001 года – дайджест международных событий
Сегодня в выпуске:
в Египте – смертельное ДТП. Есть и серьезно травмированные люди;
солдаты Гвинеи объявили о государственном перевороте и арестовали 83-летнего президента Альфу Конде;
Папа Римский Франциск призывает страны мира принимать беженцев из Афганистана;
а хозяин Белого дома Джо Байден подписал указ о рассекречивании документов о терактах 11 сентября 2001 года.