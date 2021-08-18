"Слуга" - диджей, корова в бассейне и ексмер в чужом огороде. "Зашквары" недели от Конституционно-Правового Конгресса

Конституционно-Правовой Конгресс собрал самые свежие "зашквары" недели.

В частности, расскажем о том, что председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия занимался диджеингом.

В Карпатах корова решила поплавать в бассейне с туристами.

А бывший мэр Черткова воровал капусту.

Не пропустите "Зашквары" от Конституционно-правового конгресса. Все самое интересное – дальше по ссылке