"Слуга" - диджей, корова в бассейне и ексмер в чужом огороде. "Зашквары" недели от Конституционно-Правового Конгресса
Конституционно-Правовой Конгресс собрал самые свежие "зашквары" недели.
В частности, расскажем о том, что председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия занимался диджеингом.
В Карпатах корова решила поплавать в бассейне с туристами.
А бывший мэр Черткова воровал капусту.
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