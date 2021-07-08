"Си Бриз-2021" продолжается, железнодорожникам повышают зарплату, Киев улучшает гостеприимство, – основные темы выпуска новостей от Вячеслава Буткалюка
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В Одесской области в береговой компоненте "Си Бриз-2021" принимают участие военнослужащие отдельного батальона морской пехоты США, Вооруженных сил Грузии, Молдовы и Украины;
На сайте УЗ отмечается, что 8 июля железнодорожники получат повышенную зарплату;
Сегодня в рамках дополнительной сессии внешнего независимого оценивания абитуриенты проходят тест по физике;
Public Talk Киев 2035, – так столичная власть назвала публичные обсуждения, во время которых будут рассматривать представленные киевлянами идеи и предложения по разработке стратегии развития города.
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