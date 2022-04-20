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Шарль Мишель и Матеуш Моравецкий в Украине, планы кремля по Херсонщине, обращение Эпифания, – темы Дневника войны от редакции новостей Obozrevatel TV

 Obozrevatel
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Шарль Мишель и Матеуш Моравецкий в Украине, планы кремля по Херсонщине, обращение Эпифания, – темы Дневника войны от редакции новостей Obozrevatel TV

Видео под описанием:

  • Шарль Мишель посетил освобожденную от русских войск Бородянку ;

  • В Мариуполе россияне могли использовать фосфорные бомбы, – Александр Мотузяник;

  • россияне понесли тяжелые потери на Изюмском направлении вблизи сел Сулиговка и Дибровно ;

  • россия планирует мобилизацию на территориях Запорожской и Херсонской областей ;

  • враг не оставляет попыток выйти на административные границы Херсонской области;

  • враг ударил по Баштанской больнице Николаевской области;

Видео дня

  • повторное наступление на Киевщину, Житомирщину, Черниговщину и Сумщину маловероятно, – Веревочка;

  • в Ирпене и Буче запустили водоснабжение ;

  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил первых жителей модульного городка во Львове;

  • Не скапливаться в храмах на Пасху и не проводить службы ночью призвал украинцев Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний.