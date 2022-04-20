Шарль Мишель и Матеуш Моравецкий в Украине, планы кремля по Херсонщине, обращение Эпифания, – темы Дневника войны от редакции новостей Obozrevatel TV

повторное наступление на Киевщину, Житомирщину, Черниговщину и Сумщину маловероятно , – Веревочка;

в Ирпене и Буче запустили водоснабжение ;

Не скапливаться в храмах на Пасху и не проводить службы ночью призвал украинцев Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний.