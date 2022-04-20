Шарль Мишель и Матеуш Моравецкий в Украине, планы кремля по Херсонщине, обращение Эпифания, – темы Дневника войны от редакции новостей Obozrevatel TV
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Шарль Мишель посетил освобожденную от русских войск Бородянку ;
В Мариуполе россияне могли использовать фосфорные бомбы, – Александр Мотузяник;
россияне понесли тяжелые потери на Изюмском направлении вблизи сел Сулиговка и Дибровно ;
россия планирует мобилизацию на территориях Запорожской и Херсонской областей ;
враг не оставляет попыток выйти на административные границы Херсонской области;
враг ударил по Баштанской больнице Николаевской области;
повторное наступление на Киевщину, Житомирщину, Черниговщину и Сумщину маловероятно, – Веревочка;
в Ирпене и Буче запустили водоснабжение ;
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил первых жителей модульного городка во Львове;
Не скапливаться в храмах на Пасху и не проводить службы ночью призвал украинцев Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний.