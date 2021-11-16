Санкции США против Беларуси и законопроект Байдена об инфраструктуре – дайджест международных событий
Сегодня в выпуске:
сильные дожди в Канаде привели к эвакуации населения;
Соединенные Штаты намерены ввести санкции против Беларуси;
Джо Байден подписал законопроект об инфраструктуре и признает, что уменьшение ее финансирования привело к тому, что Америка потеряла преимущество над другими странами в этой сфере;
а лидер КНДР Ким Чен Ын – впервые появился на публике.
Детали – в международном материале журналистов Обозревателя.
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