Руслана: все о Евровидении, встрече с премьер-министром Великобритании, волонтерстве

В рубрике Special Guest – легенда, ее имя знают по всему миру – Руслана!

Артистка рассказала нашему телеведущему Андреасу о своей поездке в Ливерпуль, о коллаборации со всемирно известным хором и оркестром Английской Национальной Оперы, о встрече с премьером министром Великобритании – Риши Сунаком, о скандале на Евровидении. Затронули темы волонтерства – затронули тему волонтерства, поговорили о власти и народе, а также певица представила тизер, на новый сингл "Лирница"!