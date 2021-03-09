Рождение Кобзаря, избрание судей, пищевой мусор - темы краткого обзора новостей. В студии Вячеслав Буткалюк

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В столице Национальный музей литературы Украины приглашает всех на традиционные непрерывные Шевченковские чтения.

  • Активисты, поддерживающие экс главы одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненка сегодня проведут новую акцию протеста - которая направлена на членов Высшего совета Правосудия.

  • XVIII съезд судей Украины. Среди запланированных трехдневных мероприятий, участники выбрать сразу четырех новых членов Высшего совета правосудия.

  • Каждый Украинец выбрасывает за год 76 кг пищи - это данные глобального отчете Программы ООН по окружающей среде. Они свидетельствуют, о том, что за год, в масштабах страны, мы выбрасываем более 3 миллионов тонн пищевых отходов.

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