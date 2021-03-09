Рождение Кобзаря, избрание судей, пищевой мусор - темы краткого обзора новостей. В студии Вячеслав Буткалюк

Каждый Украинец выбрасывает за год 76 кг пищи - это данные глобального отчете Программы ООН по окружающей среде. Они свидетельствуют, о том, что за год, в масштабах страны, мы выбрасываем более 3 миллионов тонн пищевых отходов.