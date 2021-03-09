Рождение Кобзаря, избрание судей, пищевой мусор - темы краткого обзора новостей. В студии Вячеслав Буткалюк
В столице Национальный музей литературы Украины приглашает всех на традиционные непрерывные Шевченковские чтения.
Активисты, поддерживающие экс главы одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненка сегодня проведут новую акцию протеста - которая направлена на членов Высшего совета Правосудия.
XVIII съезд судей Украины. Среди запланированных трехдневных мероприятий, участники выбрать сразу четырех новых членов Высшего совета правосудия.
Каждый Украинец выбрасывает за год 76 кг пищи - это данные глобального отчете Программы ООН по окружающей среде. Они свидетельствуют, о том, что за год, в масштабах страны, мы выбрасываем более 3 миллионов тонн пищевых отходов.