Россия – страна-террорист, рефрижераторы для ликвидированных рашистов, желто-голубая Эйфелева башня, – темы дневника войны за 10 мая 2022 года от редакции Ob0zrevatel TV
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Владимир Зеленский поблагодарил за подписание ленд-лиза для Украины;
Сейм Литовской Республики сегодня признал Россию террористическим государством;
В Мариуполе россияне продолжают обстрелы меткомбината "Азовсталь";
Россия обстреляла неуправляемыми ракетами Черниговщину;
В Николаеве начали восстановление централизованной поставки воды;
Катарский канал Al Jazeera опубликовал видео как хранятся тела ликвидированных военных РФ;
Эйфелевую башню в Париже подсветили цветом украинского флага.