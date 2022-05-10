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Россия – страна-террорист, рефрижераторы для ликвидированных рашистов, желто-голубая Эйфелева башня, – темы дневника войны за 10 мая 2022 года от редакции Ob0zrevatel TV

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Смотрите в выпуске:

  • Владимир Зеленский поблагодарил за подписание ленд-лиза для Украины;

  • Сейм Литовской Республики сегодня признал Россию террористическим государством;

  • В Мариуполе россияне продолжают обстрелы меткомбината "Азовсталь";

  • Россия обстреляла неуправляемыми ракетами Черниговщину;

  • В Николаеве начали восстановление централизованной поставки воды;

  • Катарский канал Al Jazeera опубликовал видео как хранятся тела ликвидированных военных РФ;

  • Эйфелевую башню в Париже подсветили цветом украинского флага.

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