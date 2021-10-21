Противоэпидемические правила перевозок, внеочередное заседание ВРУ, принятие детей с инвалидностью в обществе – основные тезисы краткого обзора новостей

Смотрите в выпуске:

– с 21 октября 2021 правительство внедряет ограничения на пассажирских перевозках;

– по требованию Президента Украины Владимира Зеленского, совет соберется сегодня на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть 14 законопроектов;

– барьеры, стоящие перед инклюзивным образованием в Украине и на пути к принятию детей с инвалидностью в обществе - тема информационной кампании которую инициировало правительство;

Видео дня

– Федерация Баскетбола сообщает, что 24 октября состоятся матчи регулярного чемпионата среди женских команд суперлиги.