Предварительные результаты выборов в РФ, учения RAPID TRIDENT – 2021, действие внутренних сертификатов вакцинации – основные тезисы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

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в ходе выборов в Госдуму России было заявлено о ряде фальсификаций, на некоторых участках голосование было приостановлено на других продолжается подсчет голосов;

впервые в истории RAPID TRIDENT состоятся тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Продлится обучение до 1 октября;

с сегодняшнего дня в Украине вводятся внутренние сертификаты вакцинации, которые будут иметь желтый и зеленый цвет. Первый, поможет избежать карантина желтого уровня;