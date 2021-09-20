Предварительные результаты выборов в РФ, учения RAPID TRIDENT – 2021, действие внутренних сертификатов вакцинации – основные тезисы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
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в ходе выборов в Госдуму России было заявлено о ряде фальсификаций, на некоторых участках голосование было приостановлено на других продолжается подсчет голосов;
впервые в истории RAPID TRIDENT состоятся тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Продлится обучение до 1 октября;
с сегодняшнего дня в Украине вводятся внутренние сертификаты вакцинации, которые будут иметь желтый и зеленый цвет. Первый, поможет избежать карантина желтого уровня;
в Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения главной телевизионной премии года "Эмми".
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