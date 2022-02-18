Пономарев. Нападет ли Россия? Когда Путина вынесут из Кремля? Особистий доказ

Кто заказал Бориса Немцова? Действительно ли после Путина к власти в России придет Ходорковский? За что российская элита ненавидит Рамзана Кадырова? Где ошибся Владимир Зеленский?

У кого из топовых украинских политиков есть шансы возглавить государство? Что в уме у Путина и какие территории Украины он стремится захватить?

Почему Илья Пономарев, являясь депутатом Госдумы РФ, не голосовал за аннексию Крыма? И правда ли, что, несмотря на свою оппозиционность Путину, он – агент ФСБ?

Комментируем слухи. Разбираем резонансные дела. Находим правду. Все это – в новом выпуске программы Алексея Шевчука "Личное доказательство". Дальше – будет…