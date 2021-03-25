Под Харьковом разбили "камень дружбы" с РФ

Марина Лисничук Видео 07:32, 25.03.2021 Обновлено: 12:55, 25.03.2021

Представители общественной организации "Фрайкор" разбили мемориальную табличку с надписью о дружбе украинского и российских народов, установленную в селе под Харьковом. Так они отреагировали на восстановление камня, что было сделано по инициативе председателя фракции ОПЗЖ в горсовете Андрея Лесика. Подробнее читайте здесь.

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