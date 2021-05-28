Пищевая безопасность Украины – это 20-30 успешных фермеров в каждом селе, – депутат ВРУ

"От подсолнечника, кукурузы и рапса до малины, клубники и других продуктов ежедневного потребления. Украинские аграрии должны перейти от выращивания технических культур к овощам и фруктам.

Такую функцию на себя возьмет малый и средний фермер, который уже получает дотации, субвенции и кредиты на развитие собственного дела. И этот путь обеспечит Национальную пищевую безопасность" – об этом в эфире Obozrevatel рассказал член комитета ВР по вопросам аграрной политики, народный депутат Украины Дмитрий Соломчук