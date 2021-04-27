Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 27 апреля

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Рассказываем и анализируем главные события дня

  • На повестке дня - Украина. США отправляет в нашу страну своего госсекретаря. Пентагон - внимательно следит за отводом российских войск, а Зеленский едет на переговоры с лидером Польши.

  • Когда в Украину придет потепление? Синоптики дали прогноз на весну.

  • Изменение цвета! Киев в ближайшее время перейдет из "красной" до "желтой" зоны эпидемиологической опасности. Кончится локдаун и вернемся к привычной жизни?

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
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