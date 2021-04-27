Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 27 апреля
Рассказываем и анализируем главные события дня
На повестке дня - Украина. США отправляет в нашу страну своего госсекретаря. Пентагон - внимательно следит за отводом российских войск, а Зеленский едет на переговоры с лидером Польши.
Когда в Украину придет потепление? Синоптики дали прогноз на весну.
Изменение цвета! Киев в ближайшее время перейдет из "красной" до "желтой" зоны эпидемиологической опасности. Кончится локдаун и вернемся к привычной жизни?