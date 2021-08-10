Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 10 августа

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Сегодня в выпуске:

Наговорил ли себе на Гаагу Александр Лукашенко? - помогает разобраться Анатолий Лебедько, белорусский оппозиционный политик

а также:

  • Школьники за парты! Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что с 1 сентября все школы в Украине заработают в очном формате.

  • В защитной маске и после температурного скрининга. Умань готовится к приему паломников-хасидов в условиях пандемии.

  • Опасность за завесой оккупантов. Россия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму.

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