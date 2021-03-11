Pfizer в Киеве и русский без штрафов - основные темы утреннего выпуска новостей

Группа Go_A представила финальную версию песни "Шум" для Евровидения

Киевсовет рассчитывает в ближайшее время предложить столичным жителям вакцину от Pfizer, которая уже зарегистрирована в Украине. Сроки поставки могут обсудить уже сегодня во время пленарного заседания II сессии IХ созыва Киевского городского совета.

За русский штрафовать не будут. Министерство культуры поддерживает отсрочку штрафов на полтора года за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".