Народный депутат Украины из фракции ОПЗЖ Александр Пономарев переписывался в сессионном зале на телефоне – в частности, выбрал банку икры белуги за $350. \nИсточник видео – Telegram-канал 'Через плечо'. Народный депутат Украины из фракции ОПЗЖ Александр Пономарев переписывался в сессионном зале на телефоне – в частности, выбрал банку икры белуги за $350. \nИсточник видео – Telegram-канал 'Через плечо'. Народный депутат Украины из фракции ОПЗЖ Александр Пономарев переписывался в сессионном зале на телефоне – в частности, выбрал банку икры белуги за $350. Источник видео – Telegram-канал 'Через плечо'. Через плечо