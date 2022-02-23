Это прямое вторжение: нардеп Лубинец о ситуации на Донбассе

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о текущей ситуации на Донбассе после признания Россией "ДНР" и "ЛНР".

По его словам, количество обстрелов увеличилось в сотни раз. Причем оккупационные войска намеренно обстреливают населенные пункты и пытаются разрушить системы жизнеобеспечения.

Они официально вошли на территорию Украины ночью, "с флагами", а уже утром 22 февраля вышли на линию разграничения, рассказал нардеп.

Он назвал такие действия страны-агрессора прямым военным вторжением и призвал вводить военное положение в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.