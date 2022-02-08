Макрон может сыграть на стороне Путина, – Климкин

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что многочисленные визиты иностранных делегаций в Киев являются отличным проявлением поддержки нашей страны. Однако он подчеркнул, что реальные решения будут приниматься на уровне глав государств.

По мнению дипломата, позиция президента Франции Макрона вызывает беспокойство, поскольку в преддверии очередных президентских выборов он заинтересован в победе в вопросе российско-украинского конфликта. Не исключено, что речь идет о победе за счет интересов Украины. В частности, Климкин отметил, что было бы гораздо лучше, если бы Макрон сначала приехал в Киев, а уже потом улетел в Москву.