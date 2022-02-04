Когда будет пик и окончание волны COVID-19: Рубан назвал сроки

начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан в эфире телеканала OBOZREVATEL объяснил нюансы бустерной вакцинации против коронавируса и проанализировал ситуацию с эпидемией штамма Омикрон в Украине.

По его словам, научные исследования подтверждают, что после плановой вакцинации достаточный уровень иммунитета сохраняется в течение 6-8 месяцев. Бустерная или третья доза защищает от опасных последствий микс-инфекций и рекомендована, прежде всего, украинцам из групп риска.

Как отметил Рубан, сейчас штамм Омикрон широко распространился по стране. В то же время он сказал, что при этом процент госпитализации среди заболевших крайне низкий, и в этом заключается позитив.

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По оценкам чиновника, пик эпидемии в Украине ожидается в конце февраля. Текущая волна заболеваемости может длиться до начала апреля. "Есть надежда на завершение пандемии в этом году", – сказал он.