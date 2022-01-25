Твиндемия в Украине: врач оценил опасность

Врач-иммунолог Борис Донской в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал, могут ли штамм коронавируса Омикрон и вирус гриппа вытеснять друг друга. По его оценкам, исключить двойное заражение невозможно. В таком случае течение заболевания может быть более тяжелым, чем при заражении одним из этих вирусов.

Впрочем, врач отметил, что ограничительные меры, предпринимаемые в условиях очередной вспышки заболеваемости, способствуют уменьшению опасности заражения любым вирусом. О твиндемии, эпидемии двух вирусов, говорить некорректно.