Вспышка COVID-19 в Украине уже началась, – эпидемиолог

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Доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталья Виноград в эфире телеканала OBOZREVATEL заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине может быть подобным уровню европейских стран. Причина того, что украинская статистика значительно ниже, лишь в недостаточном объеме тестирований.

В то же время врач заметила, что штамм Омикрон имеет свои преимущества – доля легких случаев заболевания значительно больше, чем при предыдущих штаммах. Поэтому, по ее оценкам, медицинская система должна выдержать такую нагрузку.

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