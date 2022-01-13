Вспышка COVID-19 в Украине уже началась, – эпидемиолог

Доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталья Виноград в эфире телеканала OBOZREVATEL заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине может быть подобным уровню европейских стран. Причина того, что украинская статистика значительно ниже, лишь в недостаточном объеме тестирований.

В то же время врач заметила, что штамм Омикрон имеет свои преимущества – доля легких случаев заболевания значительно больше, чем при предыдущих штаммах. Поэтому, по ее оценкам, медицинская система должна выдержать такую нагрузку.