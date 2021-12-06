Пискун высказался о госперевороте в Украине

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Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала OBOZREVATEL прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что в стране готовился государственный переворот. По его мнению, соответствующие службы должны срочно приступить к расследованию.

Если в течение ближайших месяцев обществу не будут предоставлены доказательства того, что госпереворот действительно готовился, службу, предоставившую такую информацию главе государства, следует немедленно ликвидировать, заявил Пискун.

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