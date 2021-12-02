О войне должны говорить двое: Путин и Зеленский, – Пономарев

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился мнением о возможности прямых переговоров между президентами России и Украины. Он заявил, что о войне должны говорить только стороны конфликта, то есть Украина и Россия, поэтому такой прямой диалог выглядит вполне логично.

Вместе с тем оппозиционер заметил, что Кремль не заинтересован ни в прямых переговорах, ни при посредничестве Турции, поскольку не видит путей получить желаемое – уступок Украины и фактически ее капитуляции.