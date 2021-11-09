Несколько частных школ Киева могли выйти из онлайн, – Мондриевский

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил о пока неподтвержденных фактах обучения в режиме оффлайн в некоторых частных школах столицы. По его словам, сейчас этим вопросом занимаются правоохранители.

Чиновник подчеркнул, что форма собственности начального учреждения никоим образом не влияет на выполнение решений, принимаемых городскими властями.