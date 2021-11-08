Украине срочно нужна база НАТО, – нардеп Дунда

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился мнением относительно задач, стоящих перед новым главой Министерства обороны страны Алексеем Резниковым. Нардеп убежден, что чиновник должен углублять сотрудничество Украины со своим главным союзником – США, а также работать над тем, чтобы в ближайшее время у нашей страны появилась база НАТО.

Как убежден Дунда, это поможет сдержать агрессию Российской Федерации.

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