ВСУ могут отвечать артиллерией на обстрелы на Донбассе, – Кочевенко

Военный эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал, что будет означать на практике разрешение украинским военным открывать огонь в ответ на огонь противника.

По его словам, прямого запрета на это не было и раньше, однако процедура согласования действий военных была достаточно сложной. Сейчас она максимально упрощена – такое решение разрешено принимать командиру того или иного подразделения ВСУ, исходя из текущей ситуации.

Кочевенко добавил, что в случае применения российскими наемниками на Донбассе артиллерии, запрещенной Минскими соглашениями, украинская армия может отвечать при помощи того же оружия. Сейчас оно отведено от линии разграничения, но поддерживается в состоянии полной боевой готовности, отметил эксперт.