Как фальсифицируют продукты для детей: Несмиянов назвал схемы

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о популярных способах фальсификации продуктов для детей. По его словам, зачастую продукты, которые "рекомендованы для детей от 3 лет", на самом деле не являются детскими и могут содержать опасные добавки.

Он также призвал "обходить стороной" детские продукты из Беларуси, поскольку в большинстве случаев под видом таких товаров продают фальсификат, изготовленный "в подвалах Украины".