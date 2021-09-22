Покушение на Шефира: исполнители были опытными, – Мартыненко

Экс-советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал мнение о версиях покушения на советника президента Украины Сергея Шефира. По его словам, пока ведется следствие, рассматривать можно все озвученные версии.

Однако Мартыненко обратил внимание на условия совершения преступления. Авто с тонированными стеклами, движущееся на большой скорости – достаточно сложная мишень для киллеров. Поэтому он предположил, что преступники имели определенную подготовку.

Он добавил, что они могли планировать остановить авто с Шефиром и затем расстрелять его, но благодаря умелым действиям водителя этого удалось избежать.