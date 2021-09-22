Платный ПЦР-тест для непривитых: эпидемиолог привел аргументы

В эфире телеканала OBOZREVATEL врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин заявил, что требование платного теста на коронавирус для тех, кто отказался от вакцинации, вполне оправдано.

"Если вы не хотите вакцинироваться, вы можете посещать общественные места только после того, как вы пройдете ПЦР-тестирование за свой счет – это нормально", – сказал он.

"Люди, в том числе невакцинированные, могут распространять вирус. Вакцинированные люди тоже могут быть инфицированы и тоже могут заболеть, но исследования показывают, что даже в случае заболевания вакцинированный человек выделяет в 7 раз меньше вируса, нежели невакцинированные люди", – пояснил эпидемиолог.

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Медик уточнил, что подобные тесты необходимо делать каждые три дня. Стоимость каждого из них колеблется в пределах 500-1000 гривен.