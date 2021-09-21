Паук каракурт в Украине: парамедик пояснила важные нюансы

Инструктор Всеукраинского союза парамедиков Оксана Марцинюк в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала об опасных пауках, которые встречаются на юге Украины – каракуртов. По ее словам, летальные случаи после укуса такого паука бывают крайне редко, но, чтобы избежать опасности, следует соблюдать определенные правила.

Как пояснила эксперт, каракурт никогда не нападает на человека, но может укусить случайно. Например, когда человек собирает овощи в огороде или когда обувает сапоги, в которые залез паук. Поэтому она посоветовала работать в огороде в перчатках и тщательно проверять вещи, которые стояли на улице в течение ночи.

Марцинюк также пояснила, что делать в случае укуса. Следует уменьшить подвижность конечности, наложить холодный компресс, выпить большое количество жидкости и немедленно обратиться за медицинской помощью.