Украинцев с паспортами РФ следует лишать гражданства, – Москаль

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации в 2014-2015 годах Геннадий Москаль в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился мнением о том, как следует поступать с гражданами Украины, проживающими на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму, которые имеют российские паспорта и проголосовали на выборах в Госдуму России.

По его словам, таких людей на основании действующего законодательства следует лишать гражданства Украины.

"Люди сознательно пошли и приняли гражданство Российской Федерации. Но никто ни в "ДНР", ни в "ЛНР" не вышел из гражданства Украины. Они получают нашу пенсию и пенсию РФ, по украинскому паспорту ездят скупаться на подконтрольную территорию, учат на нашей территории своих детей и тому подобное.

Где реакция нашего СНБО, где указы президента о лишении гражданства? Почему в отношении тех, кто вместе с украинским паспортом имеют паспорт европейской страны мы требуем лишения гражданства, а в отношении тех, кто втихаря имеет гражданство страны-агрессора никто ничего не говорит?" – спросил Москаль.

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Таким образом, по его мнению, украинцев, получивших российское гражданство, следует лишать гражданства Украины. "СМИ клеймят позором граждан, получивших паспорта Венгрии или Румынии, но молчат о паспортах РФ. Но Венгрия и Румыния не являются странами-агрессорами", – подчеркнул политик.