Вакцинацию следует срочно ускорить, – инфекционист

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Врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что из-за увеличения заболеваемости коронавирусом в Украине центры вакцинации могут прекратить работу или возникнет необходимость в проведении тестирования на COVID-19 перед прививкой. Поэтому, по его словам, следует ускорить темпы вакцинации, чтобы успеть привить как можно больше украинцев накануне очередной вспышки. Медик добавил, что в первую очередь защиту должны получить группы людей, которые рискуют умереть от коронавируса.

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