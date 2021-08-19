Вакцинацию следует срочно ускорить, – инфекционист

Врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что из-за увеличения заболеваемости коронавирусом в Украине центры вакцинации могут прекратить работу или возникнет необходимость в проведении тестирования на COVID-19 перед прививкой. Поэтому, по его словам, следует ускорить темпы вакцинации, чтобы успеть привить как можно больше украинцев накануне очередной вспышки. Медик добавил, что в первую очередь защиту должны получить группы людей, которые рискуют умереть от коронавируса.